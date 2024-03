SobeDesce: de Aécio Neves à Vale

SOBE

Aécio Neves

O STF arquivou processo contra o deputado federal do PSDB por suposto recebimento de propina da construtora OAS em troca de contratos para tocar obras em Minas Gerais.

Recuperação judicial

Um levantamento da Serasa Experian apontou que os pedidos de processos do tipo na Justiça cresceram 62% em janeiro, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Games

Uma pesquisa recente mostrou que a indústria de jogos eletrônicos cresceu oito vezes em dez anos no país.

DESCE

Vale

A frase de Lula dizendo que a mineradora “não é dona do Brasil” mostra que a briga do governo para interferir no comando da empresa continua.

Starbucks Brasil

A companhia é investigada por suspeita de ter forjado documentos e por ocultação de 122 milhões de reais em dívidas.

Léo Moura

Segundo auditoria da CGU, a ONG do ex-jogador do Flamengo pisou na bola: havia material esportivo superfaturado, contêineres corroídos e empresas de serviços fantasmas.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882