SobeDesce: do tráfego aéreo ao TikTok

SOBE

Tráfego aéreo

Apesar da alta do preço dos bilhetes, o volume de passageiros no país vem subindo: o crescimento no ano passado foi de 15%.

Exercício físico

Mais um benefício comprovado de se manter em atividade: novo estudo mostrou que a prática regular previne câncer de próstata, um dos tipos de tumores mais incidentes e fatais para os homens.

Cangaço Novo

A produção nacional que fez sucesso no streaming ganhará uma nova temporada no Prime Video.

DESCE

Saidinha

O Senado aprovou na última terça, 20, projeto que acaba com o benefício dos presos nos feriados. O texto precisa ainda ser apreciado pela Câmara.

Carla Zambelli

A deputada federal do PL-SP foi multada pelo TSE em 30 000 reais pela divulgação de fake news contra Lula e o sistema eleitoral em 2022.

Tiktok

A União Europeia (UE) investigará se a rede chinesa violou regras de conteúdo digital voltadas para proteger crianças on-line e garantir transparência em publicidades.

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2024, edição nº 2881