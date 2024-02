SobeDesce: de AC/DC a Boninho

SOBE

Rodovias privatizadas

Os investimentos realizados por concessionárias de estradas no país bateram recorde em 2023, com um total de 11,3 bilhões de reais aplicados em obras.

Wharton

A escola americana de negócios, que faz parte da Universidade da Pensilvânia, recuperou a liderança mundial na oferta de MBAs, segundo ranking do jornal inglês Financial Times.

AC/DC

A veterana banda de rock pesado anunciou que vai voltar à estrada. Segundo a previsão inicial, a turnê passará por onze países europeus.

DESCE

Sistema penitenciário

Dois bandidos escaparam do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É a primeira vez que isso ocorre dentro de uma cadeia do tipo no Brasil.

CBF

Atual bicampeã olímpica, a seleção brasileira ficará fora dos Jogos de Paris.

Boninho

Ao deixar o trabalho a cargo de influencers no Sambódromo do Rio, a Globo errou feio e mereceu a saraivada de críticas pelo baixo nível da transmissão. Mais uma bola fora do diretor global, o autor da ideia.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880