Sobe para 40 o número de mortos na Baixada Santista

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que já chega a 40 o número de vítimas fatais na Baixada Santista. A região, no litoral paulista, foi duramente atingida por deslizamentos, após as fortes chuvas da madrugada de terça-feira, 3. Apesar dos trabalhos de regate terem entrado no quarto dia, 40 pessoas continuam desaparecidas.

Entre os 40 mortos, uma pessoa ainda não foi identificada. Guarujá foi a cidade mais castigada, com 29 óbitos registrados até agora. Em seguida, vem Santos (8 óbitos) e São Vicente (3 óbitos). De acordo com a Defesa Civil estadual, o número atual de desabrigados é de 253 em Guarujá e 185 em Santos.

A Baixada Santista foi atingida por um volume de chuvas anormal na noite de segunda-feira e madrugada terça. Em doze horas, o Guarujá recebeu 282 milímetros de chuva, mais que a média esperada para o mês inteiro. Apesar de as chuvas terem diminuído, a região permanece em estado de atenção por risco de novos deslizamentos, em razão de o solo continuar úmido.

Na quinta-feira, 5, o governador João Doria lamentou o silêncio do presidente Jair Bolsonaro em relação à tragédia que abateu os municípios do litoral paulista.

“Eu lamento. É um gesto humanitário de um presidente da República em situações tão difíceis e tão graves como essa, seria minimamente aceitável que ele manifestasse sua solidariedade”, desabafou.

“Ele não me telefonou, não mandou WhatsApp, não se manifestou ao governador, o que seria normal numa situação como essa”, completou.

Doria disse que ligou na manhã desta quinta para o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. “Eu liguei, ele também não me telefonou”.

Na conversa, segundo Doria, o ministro não quis se comprometer com repasses ao estado de São Paulo para a recuperação das cidades da Baixada.