Shopping de São Paulo tem tiroteio e um suspeito baleado

Um grupo de cerca de sete pessoas invadiu o Raposo Shopping, na Zona Oeste de São Paulo, e assaltou uma joalheria no início da noite deste domingo. A ação resultou em troca de tiros dentro do estabelecimento comercial. Um dos suspeitos ficou ferido após ser baleado por um segurança do local.

A Polícia Militar de São Paulo informou que recebeu o chamado por volta das 18h30. Nas redes sociais, internautas relataram que estavam em uma sala de cinema quando o filme foi interrompido e um alarme, tocado. Houve pânico e correria e algumas pessoas chegaram a cair ao tentar sair do shopping. Quem estava no local no momento da ação gravou a movimentação do lado de fora do shopping. O centro comercial foi esvaziado e a ocorrência foi registrada no 34º Distrito Policial.

A ocorrência estava em andamento até as 21h30 deste domingo. No shopping, estavam uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Corpo de Bombeiros com apoio do Águia da PM. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do shopping, mas não obteve resposta.