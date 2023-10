Servidores da Abin e policiais do RJ entram na mira da Polícia Federal

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) decidiu afastar os servidores que foram alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 20. A investigação apura se os funcionários foram usados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para monitorar aparelhos celulares de adversários. A PF também deflagrou uma nova operação contra policiais do Rio de Janeiro por envolvimento no tráfico de drogas — esta foi a segunda ação do tipo apenas nesta semana. Os detalhes sobre as diligências e o parecer de Israel sobre vítimas sequestradas pelo grupo terrorista Hamas são os destaques do Giro VEJA.