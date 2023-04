Serviço de segurança dos EUA auxilia investigação de ataque a creche em SC

O serviço de segurança dos EUA começou a ajudar nas investigações sobre o ataque a creche em Blumenau, em Santa Catarina, que resultou na morte de quatro crianças na quarta-feira, 5.

Um dia depois do massacre no colégio, na quinta-feira, 6, o Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos (CyberGAECO), do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), se reuniu com coordenadores do CyberGAECO do Rio Grande do Sul e do serviço diplomático americano.

O consulado vai tentar viabilizar contato dos investigadores do caso com plataformas digitais sediada nos EUA. Em nota, o Ministério público informou ainda que “a equipe do CyberGAECO informa que esse trabalho conjunto tem também o objetivo de identificar, por meio do estabelecimento de uma rede ativa de monitoramento na internet, possíveis outros usuários que se utilizam de plataformas digitais para estimular, propagar ou planejar ataques desta natureza”.

A reunião ocorreu por videoconferência. O suspeito de matar as quatro crianças na escola em Blumenau foi detido e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em audiência de custódia, também realizada na quinta.

O ataque aconteceu na Creche Cantinho Bom Pastor. O criminoso teria pulado o muro da escola para iniciar o massacre a machadinha. As vítimas tinham entre 4 e 7 anos de idade.