Sérgio Cabral vai ficar 30 dias isolado por conta de home theater na cela

O ex-governador Sérgio Cabral vai ficar isolado durante 30 dias na cela onde cumpre pena no presídio Bangu 8, na zona oeste do Rio. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), “durante esse período, [Cabral] vai tomar banho de sol afastado dos outros presos”. A punição é por conta da instalação de um “videoteca” na cela dele, em 2017.

No dia 31 de outubro daquele ano, o Ministério Público (MP) estadual abriu inquérito para investigar a instalação de equipamentos de áudio e vídeo na cadeia José Frederico Marques, em Benfica, zona norte da cidade. O equipamento é composto de televisão de tela grande, de 65 polegadas, caixas de som e aparelho de DVD e funcionava como uma espécie de sala de cinema.

O equipamento seria uma doação da Igreja Batista do Méier, segundo a Seap. Mas a instituição esclareceu em nota que não autorizou doação de aparelho eletrônico a qualquer complexo penitenciário. “A Igreja tem por hábito rejeitar quaisquer ofertas, doações e legados, quando estes tenham origem, natureza ou finalidade que colidam com os princípios éticos e cristãos exarados na Bíblia Sagrada”, destacou a igreja em nota.

Cabral está preso desde novembro de 2016 e as penas somadas de várias condenações chegam a 197 anos e 11 meses de reclusão. A defesa do ex-governador ainda não se manifestou.