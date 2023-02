Sergio Cabral ganha liberdade, após seis anos

O ex-governador Sérgio Cabral pode a partir de agora sair do apartamento em que está, em Copacabana, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Condenado em primeira instância a mais de 400 anos de prisão, Cabral teve convertida sua prisão domiciliar em recolhimento noturno, na última decisão ainda pendente no Tribunal Regional Federal-2. Correspondia a um recurso da defesa à Justiça Federal do Rio. Com isso, o ex-governador seguirá com tornozeleira eletrônica, mas terá o direito de sair nas ruas. Segundo pessoas próximas, neste momento o fará apenas de carro. Livre da prisão, Cabral responderá em liberdade aos 35 processos de que é alvo. Cercado pela família e por amigos, o ex-governador estava em prisão domiciliar desde o começo do ano.

Leia mais: Lar doce lar: a vida de Sérgio Cabral na prisão domiciliar