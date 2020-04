Sem fiscalização, cariocas desobedecem decreto para usarem máscaras

Mesmo após decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro que obriga a utilização de máscaras de proteção contra o coronavírus, os cariocas ainda resistem à nova rotina. VEJA percorreu nesta sexta-feira, 24, bairros das Zonas Sul, Norte e Oeste e a região central da capital. Boa parte da população que saiu de casa ignorou a medida adotada pelo município para conter a proliferação do Covid-19. A reportagem não encontrou qualquer fiscalização. Segundo o último boletim, 4.091 casos da doença foram confirmados na cidade, sendo 111 mortes.

Na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, as pessoas caminhavam, pedalavam e praticavam exercícios físicos sem máscara ao longo da Avenida Epitácio Pessoa. O cenário era bem parecido na orla das praias do Leblon e de Ipanema. Apesar das areias estarem vazias por causa do isolamento social, os frequentadores do calçadão e dos quiosques não se incomodavam em não utilizar o acessório.

“Não estou em aglomeração e já vou voltar para casa”, disse a estudante de Direito, Patrícia de Souza Franco, de 26 anos, sem máscara. Com idade do grupo de risco para contrair o coronavírus, o empresário Mauro Aloízio Mendes, de 68 anos, prometeu comprar uma de pano. “O decreto acabou de sair. Nós estamos nos adaptando aos novos tempo. Com certeza cumprirei a determinação até porque não quero ser vítima desta doença”, afirmou.

Em Copacabana, primeiro no ranking da capital com 22 mortes por coronavírus, quatro policiais militares, que faziam o patrulhamento na altura do Posto 5, não utilizavam as máscaras. No bairro com maior concentração de idosos no país, foi possível observar também que moradores e turistas não respeitavam a orientação para ficarem em casa. Em meio à pandemia, eles tomaram banho de mar. Alguns andavam pelas areias sem a proteção no rosto.

No Aterro do Flamengo e em Botafogo, muita gente respeitou o decreto da prefeitura. Na Avenida Presidente Vargas e na Central do Brasil, também, apesar de um grande número de moradores de rua estar sem máscaras. Já no camelódromo da Uruguaiana, o maior da cidade, a situação era uma das piores. Além das aglomerações, alguns boxes foram abertos pelos vendedores, a maioria a máscara.

Na Zona Oeste, o calçadão de Campo Grande tinha um festival de irregularidades. Pedestres e comerciantes descartaram a utilização da proteção no rosto contra o Covid-19. Em Cosmos e Paciência, o decreto da prefeitura surtiu efeito e parte da população respeitou a medida. Na região central da cidade, como Leopoldina, Praça da Bandeira e Rio Comprido, os moradores usavam máscaras nas ruas e nos pontos de ônibus. “É a nossa vida que está em jogo”, resumiu a diarista Maria da Penha Francisco, de 54 anos, com uma descartável.

Na Praça Vanhargem e na Avenida Maracanã, na Tijuca, Zona Norte do Rio, poucas pessoas se protegiam com as máscaras. Na Praça Saens Pena, os frequentadores deixaram a proteção de lado. Só alguns pedestres obedeceram o novo decreto, assim como os que passavam pelas ruas Conde de Bonfim e General Roca.

Procurada por VEJA, a Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) informou, em nota, o seguinte: “até que a regulamentação sobre a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção seja publicada, neste primeiro momento, as ações terão foco educativo. Para tanto, equipes da Vigilância Sanitária, Assistência Social, Guarda Municipal e Seop atuarão nas ruas orientando o cidadão sobre a importância de utilização do equipamento de proteção individual como forma de minimizar os riscos de transmissão e contaminação do novo coronavírus”. Nos últimos dois dias, a prefeitura distribuiu máscaras nos terminais do BRT de Santa Cruz e Alvorada, na Barra da Tijuca.