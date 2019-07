O hacker Walter Delgatti Neto disse em depoimento fazer uso de dois medicamentos controlados, ambos classificados como benzodiapenídicos. São eles: Alprazolan (Frontal) e Clonazepan (Rivotril). Os dois podem ser administrados juntos para controlar problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e insônia. Seus efeitos colaterais podem ser devastadores.

De acordo com um estudo do British Medical Journal, o uso regular de medicamentos classificados como benzodiapenídicos, que também incluem drogas como Diazepam (Valium), Bromazepam (Lexotan) e Cloxazolam (Olcadil), está associado a um aumento de 51% no risco de desenvolver a doença Alzheimer. Todos esses remédios só podem ser vendidos mediante prescrição médica.

A polícia precisa investigar em qual circunstância essas drogas foram receitadas a Delgatti Neto. O Brasil é o campeão mundial no consumo de Rivotril – forma 2,1 toneladas vendidas no país em 2010 – nem sempre prescritos com o objetivo principal. Tem quem faça seu uso para debelar problemas banais do dia a dia, como insônia, prazos, brigas de relacionamentos. O Rivotril é o 2º remédio mais vendido no país, à frente de nomes como Hipoglós e Buscopan Composto. Perde apenas para o Microvlar, anticoncepcional com consumo atrelado à distribuição pelo governo via Sistema Único de Saúde.

Os benzodiapenídicos surgiram no mercado nos anos 1950, e logo se tornaram substitutos dos barbitúricos, como o Gardenal. Os barbitúricos têm indicação semelhante à dos benzo. Mas são muito mais perigosos: a linha entre a dosagem indicada para o tratamento e a considerada tóxica é bastante tênue. Os benzodiapenídicos se tornaram uma forma mais segura de combater a ansiedade sem o risco de uma overdose.