Romário deixa hospital após 13 dias internado

O senador Romário Faria (PL-RJ) teve alta na manhã desta quarta-feira, 26. Ele estava internado desde a noite do dia 13, há cerca de duas semanas, no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Até a última sexta-feira, o ex-jogador estava internado com quadro de infecção intestinal, com medicamentos antibacterianos e medicação intravenosa.

Levado ao hospital depois de passar mal, aos 57 anos, Romário vinha apresentando melhora dia a dia, segundo os boletins médicos divulgados por sua assessoria. Na segunda-feira, ele já havia deixado de receber a medicação intravenosa e estava em quarto com seus familiares. A previsão de alta era de 48 horas, o que de fato aconteceu.

O senador já havia passado por cirurgia, há dois anos, para retirar a vesícula. Antes, em 2016, também precisou reduzir o estômago, para controlar a diabetes, o que causou grande perda de peso no ex-jogador.

