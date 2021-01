RJ inicia distribuição de seringas para vacinação contra Covid-19

Para evitar mais atrasos no processo de imunização, o Rio de Janeiro já começou a montar uma logística para atender a população assim que a vacina contra a Covid-19 estiver disponível. O governo do estado iniciou neste sábado, 16, a distribuição de lotes de seringas e agulhas para os 92 municípios fluminenses. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, o órgão possui 8 milhões de seringas descartáveis em estoque para a vacinação e mais 1 milhão de unidades devem chegar de doações de empresas de materiais hospitalares. A meta é que o material seja distribuído em 1 500 postos de saúde e clínicas da família, mas esse número pode aumentar.

A quantidade exata de doses que serão destinadas ao Estado do Rio ainda não foi informada. A expectativa inicial, segundo agenda com a coordenação do Programa Nacional de Imunizações, é que a Secretaria estadual de Saúde receba duas entregas de 1,4 milhões de doses do imunizante, sendo a inicial em janeiro e a seguinte em fevereiro. Isso atenderia as duas doses de campanha da primeira fase. A perspectiva é que o esquema se repita para as quatro fases. Segundo o planejamento previsto, a primeira fase incluiria idosos acima de 75 anos de idade; trabalhadores de saúde; indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência.

Na última quinta-feira, 14, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve um encontro com 130 prefeitos e anunciou para a próxima quarta-feira, 20, o início da vacinação em todo o país. A data prevista, no entanto, ainda depende de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso emergencial das vacinas Coronavac e Astrazeneca. A decisão da Anvisa deve sair neste domingo. De acordo com o ministro, na próxima segunda chegariam as 2 milhões de doses da Astrazeneca para os estados e haveria também 6 milhões de doses da Coronavac. Com a liberação da Anvisa, a distribuição seria iniciada na terça e o processo de imunização no dia seguinte.

No Rio de Janeiro, está prevista uma reunião nesta segunda, 18, com todos os representantes dos municípios para acertar os detalhes de logística para o início da vacinação. Os municípios vão iniciar o processo de acordo com o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal. Além dos 1 500 pontos de vacinação já definidos, entre postos de saúde e clínicas de família, devem ser criados ainda 3 000 pontos para aplicação da vacina em escolas, shoppings e quartéis de bombeiros. A prefeitura do Rio afirma que tem 450 postos para vacinação e deve disponibilizar pontos no esquema de drive thru.