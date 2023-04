Rio volta a debater instalação de fábrica de armas

Vai voltar à Assembleia Legislativa do Rio proposta que pode voltar a permitir a instalação de fábricas da armas de fogo no estado. A Proposta de Emenda Constitucional que revoga a proibição está pronta para ir a plenário na Casa. É de autoria do deputado Rodrigo Amorim (PTB). A argimentação do parlamentar é de que a indústria armamentista seria capaz de ajudar na recuperação econômica do estado.

Proposta semelhante foi rejeitaa em 2020 pelos deputados, por 34 a 27 – uma emenda à Constituição precisa de ao menos 42 votos dos 70 parlamentares. Segundo Rodrigo Amorim, a indústria armamentista é uma indústria de siderurgia, o que representa geração de tecnologia de ponta.