Rio: Vila Kennedy terá presença diária do Exército

As tropas federais que atuam na intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro passaram, a partir desta segunda-feira, a endurecer a estratégia de policiamento e programar ações diárias na Vila Kennedy, comunidade na Zona Oeste da capital fluminense. O gabinete de intervenção, comandado pelo general Walter Braga Netto, mantém a decisão de não fazer ocupações permanentes, mas vai intensificar a atuação no local.

Ao todo, 300 militares das Forças Armadas serão empregados na operação, dividindo com a Polícia Militar a escala de patrulhamento durante o dia. À noite, apenas os PMs seguem no trabalho, organizados a partir da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade.

Na semana passada, a Vila Kennedy, há tempos comandada pelo tráfico de drogas, foi uma das escolhidas pelos militares para o início mais efetivo dos trabalhos da intervenção. No entanto, barricadas dos traficantes retiradas foram recolocadas pouco tempo depois e casos de violência continuaram se acumulando.

Na noite de quinta-feira, cinco homens encapuzados invadiram uma igreja católica e fizeram um arrastão, assaltando cerca de vinte fieis e o padre. O crime ocorreu pouco depois de um grupo de militares, que fazia o policiamento, encerrarem os trabalhos do dia no local.

Diante do cenário adverso em uma das primeiras comunidades a receber o Exército, o patrulhamento foi intensificado durante o final de semana e se tornará permanente, até segunda ordem, a partir desta semana.

Ambulantes

Se o estado segue falhando em prover segurança para os moradores da Vila Kennedy, a atuação foi motivo de outra polêmica. Forças de segurança deram apoio a uma medida da Prefeitura do Rio de Janeiro, que usou retroescavadeiras, na sexta-feira, para derrubar 52 quiosques e barracas de ambulantes da região, revoltando quem vive na favela.

“O Exército, a Prefeitura e a PM estão punindo pessoas que não têm nada a ver com o crime, que são trabalhadoras. A partir do dia de hoje, a relação com as forças de segurança vai ser outra, muito pior”, afirmou naquele dia um morador, que preferiu não ter a identidade divulgada.

O comando conjunto das operações no Rio de Janeiro atribuiu a ação contra os ambulantes à Prefeitura do Rio. No final de semana, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) divulgou nota se desculpando pelos conflitos no local e determinando o afastamento dos servidores responsáveis pela ação.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)