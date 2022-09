Rio: Reforço policial durante as eleições

Para garantir a tranquilidade nas zonas eleitorais, o terceiro maior colégio eleitoral do país terá um reforço policial no próximo fim de semana. De acordo com o comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, serão mobilizados 16 000 agentes para monitorar os locais de votação, as vias públicas e a segurança das urnas.

O plano estratégico da Secretaria de Polícia Militar é acompanhar de perto os 4 844 locais de votação do Rio. Quatro aeronaves serão empregadas na operação, que tem participação do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O esquema especial vai começar na manhã do próximo sábado, dia 1º, e vai se estender até a noite de domingo.

A intenção é evitar que se repitam cenas de violência como as que ocorreram nas últimas semanas. No município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, uma grávida foi agredida enquanto distribuía panfletos do PT, durante a celebração do aniversário de emancipação do local.