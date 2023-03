Renan Bolsonaro ganha cargo no Senado de aliado político do pai

Jair Renan Bolsonaro, quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi nomeado ao Senado no gabinete de Jorge Seif (PL-SC) com salário mensal de 9.500 reais, mostra o Diário Oficial da União desta quarta-feira, 8. O cargo de auxiliar parlamentar pleno AP-07 foi dado pelo ex-secretário da Pesca do governo Bolsonaro. Aliado político de seu pai em Santa Catarina, Seif contou com o ex-mandatário como um de seus cabos eleitorais no estado e se define como “armamentista, conservador e soldado”.

Renan, que se define como empresário, tinha passado longe dos holofotes da política partidária, investindo mais em seus negócios e, também, em ser um “influencer”. Em 2021, no auge da pandemia, quando tentou virar streamer de jogos, foi banido pela plataforma Twitch, a maior do mundo no segmento, por espalhar desinformação sobre a Covid-19.