Rebelião em Taubaté termina com libertação dos 6 últimos reféns

A rebelião de presos no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, interior de São Paulo, terminou na noite desta quinta-feira (9) com a libertação dos seis últimos reféns, dois agentes de segurança penitenciária e quatro religiosos que prestam assistência aos detentos.

Na tarde de quarta (8), quando a revolta dos presos começou, eles fizeram 14 reféns, mas acabaram liberando a maioria durante as negociações com a administração da unidade.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), não há feridos, e o Grupo de Intervenção Rápida (GIR), especializado em solução de conflitos, estava de prontidão no interior do presídio.

Conforme familiares de detentos, os amotinados querem melhorias nas condições do CDP. A unidade está superlotada, com 1.521 presos, quase o dobro da capacidade, de 844 detentos.

(com Estadão Conteúdo)