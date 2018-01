Rebelião em Goiás e venda da Embraer nas manchetes de 2/1/17

Rebelião em cadeia de Goiás e negociação entre Boeing e Embraer estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. Ano novo repete 2017 e começa com motins: Goiás registra 23 feridos.Na Folha de S.Paulo, acordo entre fabricantes de aviões deve sofrer resistências do governo, que teme por soberania. Ao Estado de S.Paulo, FHC afirma que se o candidato que unir o centro e tiver capacidade de aglutinação não for do partido, ‘fazer o quê’.



O Globo

Rebelião deixa 9 mortos em cadeia de Goiás

Sem resolução dos graves problemas do sistema prisional, que causaram três massacres no início de 2017, o ano novo começou com uma rebelião entre detentos do regime semiaberto em presídio de Goiás, que deixou 9 mortos e 14 feridos. O estado teve ainda mais duas revoltas na virada do ano, uma com 9 feridos e a outra controlada pela polícia.

Folha de S.Paulo

Oferta da Boeing inclui área militar da Embraer

A americana Boeing pretende incluir a divisão de defesa da Embraer na proposta de associação com a fabricante brasileira de aviões. Isso deverá elevar o grau de dificuldade nas negociações com o governo brasileiro, que detém poder de veto sobre tratativas da Embraer. Preocupa o Palácio do Planalto o fato de a Embraer ser central em projetos estratégicos não apenas aeronáuticos.



O Estado de S.Paulo

Nome do PSDB tem de ter viabilidade eleitoral, diz FHC

Em entrevista ao jornal, FHC afirma que o governador Geraldo Alckmin ainda precisa provar ser capaz de aglutinar o centro do espectro político e de “transmitir uma mensagem” aos brasileiros para se viabilizar como candidato do PSDB e de seus aliados ao Planalto. “Espero que esse (candidato do PSDB) tenha capacidade de aglutinar. Se houver outro que aglutine, vai fazer o quê?”, perguntou.

Velocidade de trens no País é a menor em 15 anos

A velocidade nas ferrovias do País caiu drasticamente nos últimos anos. Há casos em que os trens rodam a menos de 10 km/h, número inferior ao de 2001, quando as estatísticas começaram a ser feitas. Privatizadas há 20 anos e prestes a ter os contratos renovados antecipadamente, as estradas de ferro enfrentam uma série de gargalos.

Valor Econômico

Boeing traça as linhas de parceira com a Embraer

Os acordos que Boeing e Embraer negociam não envolvem mudança de controle da empresa brasileira e são basicamente de dois tipos: “joint business agreement” e joint venture.

Jornal do Commercio

Paciência e atenção no caminho para as praias

No acesso a cartões-postais do litoral pernambucano, veranistas têm alguns obstáculos. Em direção ao norte, o principal entrave é a requalificação da BR-1o1. Para o sul, vias não pedagiadas apresentam problemas no asfalto e na sinalização.