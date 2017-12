Reação a Trump, Temer e Previdência nas manchetes de 8/12/17

Reação palestina a decisão do presidente americano Donald Trump, pacote de bondades lançado pelo presidente Michel Temer para acelerar retomada da economia e votação da reforma da Previdência estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. No Estado de S.Paulo, confrontos após presidente dos EUA declarar Jerusalém capital israelense deixam feridos na Cisjordânia. Medidas do governo atendem aos setores da construção e de eletroeletrônicos, segundo a Folha de S.Paulo. Destaque no Globo, Planalto perdoa até infiéis para tentar aprovar alterações na aposentadoria no dia 18.

O Estado de S.Paulo

Palestinos reagem a Trump; Israel lança ataque a Gaza

O movimento Hamas convocou uma intifada (revolta popular). Pelo menos 22 palestinos e três soldados israelenses ficaram feridos na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e no leste de Jerusalém. Três foguetes foram disparados contra o território de Israel. Um deles atingiu o sul do país. O Exército israelense respondeu bombardeando Gaza.

Folha de S.Paulo

Temer cria pacote de bondades para acelerar retomada

Temer deu início a um pacote de bondades com o objetivo de acelerar a geração de empregos e ampliar a percepção de retomada da economia. As medidas atendem a setores como o da construção e de eletroeletrônicos, que são grandes empregadores e não foram afetados pela recuperação do consumo —maior responsável pela retomada.



O Globo

Sem apoio suficiente, governo marca votação da reforma

Após fazer novas concessões aos parlamentares aliados, o governo conseguiu marcar para o próximo dia 18 a votação da reforma da Previdência na Câmara. A ofensiva para conquistar apoios inclui até mesmo o perdão a deputados infiéis que votaram contra o presidente Michel Temer nas denúncias encaminhadas pela Procuradoria-Geral da República.



Mulher trabalha três horas a mais

Somadas as tarefas domésticas, mulheres trabalham três horas a mais por semana que os homens. Em casa, só nas brincadeiras com os filhos a participação é equivalente.

Valor Econômico

Privatização da Eletrobras vai esperar decisão do STF

Programada para ocorrer em setembro ou outubro do próximo ano, a privatização da Eletrobras pode atrasar. O governo decidiu aguardar decisão do STF – sobre o cálculo do risco hidrológico nas contas das geradoras de energia – antes de enviar o projeto de lei que trata da desestatização ao Congresso.

Jornal do Commercio

TCE lista 1.547 obras paradas

Construções receberam R$ 1,9 bilhão de um total de R$ 6,2 bilhões previstos. Segundo o tribunal, falta de planejamento, má qualidade dos projetos e crise foram responsáveis pelas paralisações.