Quem eram as vítimas do acidente de helicóptero que matou Rick

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Os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick (Rick & Renner) foram encontrados em Santa Catarina, com cinco corpos localizados. Além de Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A tragédia abalou o meio artístico e empresarial. Saiba mais sobre as vítimas e os detalhes do acidente.

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O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, desapareceu em Santa Catarina na segunda-feira, 21. A aeronave saiu de Porto Belo, no Litoral Norte, com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense. Nesta terça-feira, 22, os destroços foram localizados e cinco corpos foram encontrados, segundo o Corpo de Bombeiros. Além de Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

Rick Sollo, 59 anos, ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner. A dupla surgiu nos anos 1980 e alcançou grande popularidade na década seguinte, com sucessos como Ela é Demais. Além de intérprete, Rick também é compositor e teve músicas gravadas por outros artistas sertanejos.

Empresário, palestrante e especialista em networking, Bruno Avelar ficou conhecido pelo projeto O Poder do Network, voltado à criação de conexões entre empresários e profissionais. Ele também mantinha relação profissional com personalidades conhecidas e era próximo de Rick. Ele também atuava como conselheiro na campanha de Augusto Cury, candidato à Presidência da República nas eleições de 2026,

Paulo Soares era videomaker e trabalhava com Bruno Avelar. Ele acompanhava o empresário na viagem e chegou a publicar nas redes sociais imagens feitas dentro do helicóptero antes do desaparecimento da aeronave.

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O piloto e o copiloto foram identificados mais tarde como Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e Leopoldo Barros Teixeira, respectivamente. A aeronave era um Bell 430, modelo fabricado em 2001, com capacidade para sete passageiros e um piloto.

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