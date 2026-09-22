Videomaker fez imagens antes de helicóptero com cantor Rick desaparecer

O videomaker Paulo Soares, que estava no helicóptero desaparecido desde segunda-feira na Serra catarinense, publicou nas redes sociais imagens da aeronave e do voo realizado pouco antes do desaparecimento. Também estavam a bordo o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e o piloto, que ainda não teve o nome divulgado. O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao destino.

As publicações de Soares foram feitas na manhã de segunda-feira. Ele compartilhou uma foto do helicóptero em um hangar antes de decolar. Em sua última publicação nos stories, ele gravou um vídeo de uma das janelas da aeronave, já durante o voo. Na legenda, escreveu: “Acho que nasci pra isso”.

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