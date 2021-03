Queiroga assume ministério da Saúde em cerimônia com portas fechadas

O presidente Jair Bolsonaro formalizou na manhã desta terça-feira a nomeação do médico cardiologista Marcelo Queiroga como o novo ministro da Saúde. Ele assume o comando da pasta no lugar do general Eduardo Pazuello no momento mais crítico da pandemia de Covid-19, com escalada no número de mortes pela doença, escassez de leitos de UTI e medicamentos para intubação.

A transição de poder se deu em uma cerimônia a portas fechadas num momento em que a cúpula do Congresso voltou a ventilar a possibilidadede de outros nomes para o ministério da Saúde. Nesta segunda-feira, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), participaram de reuniões com empresários, banqueiros e médicos para discutir mudanças na condução do governo federal na pandemia.

Queiroga vinha dizendo a pessoas próximas que não queria uma cerimônia de posse com pompa, pois poderia gerar críticas pelas aglomerações. A posse pegou de surpresa líderes partidários e os assessores mais próximos de Pazuello, que não ficaram sabendo da oficialização. A expectativa era que Queiroga assumiria o ministério apenas na quinta-feira, dia 25.

Para oficializar a posse, ainda é preciso que a nomeação dele seja publicada no Diario Oficial da União (DOU), o que ainda não aconteceu.