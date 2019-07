Projeto social de fintech apoia iniciativas consolidadas no país

A Associação Vida, Caminho e Luz funciona dentro de uma casa simples no bairro Jardim Antártica, na zona norte de São Paulo. A entidade tem o objetivo de melhorar a formação educacional das crianças da região. Para isso, além de oficinas e aulas de reforço, fornece almoço todos os dias – afinal, havia relatos de alunos que chegavam à escola com fome.

Para atender à demanda, o grupo comprou uma panela enorme. Mas o fogão era pequeno: tinha quatro bocas, que eram ligadas ao mesmo tempo para dar conta de preparar o alimento. A história começou a mudar quando a GR Together, iniciativa da fintech GR Discovery que apoia causas sociais, decidiu ajudar.

Fundado há dez anos, o grupo GR Discovery surgiu com a GR Canis Majoris, uma empresa focada em realizar operações na bolsa de Chicago. Na medida em que cresceu e passou a diversificar suas atividades, a companhia identificou a necessidade de agir a favor do social. “Não é comum ver uma fintech que faça ações de responsabilidade social”, afirma Mateus Davi Pinto Lucio, CEO do Grupo GR Discovery.

“Passamos a dedicar um valor mensal para essas ações. Pensamos em nos associar a uma grande instituição, mas depois concluímos que podíamos inovar, buscar outra forma de ação”, ele explica. A empresa criou, então, a GR Together, dedicada a investir em iniciativas que já existem e são reconhecidas em suas comunidades.

“Existe muita gente trabalhando com projetos sociais, o que geralmente falta é dinheiro, equipamentos, material”, diz o CEO. “As instituições entram com a estrutura, nós entramos com o suporte material, que é o nosso forte – temos know how para buscar recursos.”

Responsabilidade social: no bairro Jardim dos Francos, em São Paulo, a GR Together ajudou a ampliar uma ação tradicional de Dia das Crianças Responsabilidade social: no bairro Jardim dos Francos, em São Paulo, a GR Together ajudou a ampliar uma ação tradicional de Dia das Crianças

Geladeira e chocolate

Para a Associação Vida, Caminho e Luz, a GR Together representou a capacidade de atender melhor as crianças: a empresa doou um fogão industrial, uma geladeira, um freezer, uma televisão e carteiras para estudo. Assim, garantiu que mais alimentos possam ser preparados.

Já para uma instituição informal no bairro do Limão, também em São Paulo, a empresa forneceu material de construção para que fosse possível concluir as obras necessárias para atender as crianças que procuram o local para aprender, por exemplo, a tocar percussão.

Em Campinas (SP), a GR Together se aliou a instituições, como a Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandic, que atendem os moradores de rua do Largo do Pará. Eles ganharam um dia de beleza, com banho, corte de cabelo e doação de roupas. Também na cidade, a fintech apoiou o projeto Cegonha Feliz, juntamente com a Secretaria da Saúde, que aproveitou o mês das mães para doar enxovais completos e fornecer orientações para as gestantes.

No bairro Jardim dos Francos, em São Paulo, a iniciativa ajudou a ampliar uma ação tradicional de Dia das Crianças, com a instalação de brinquedos, como pula-pula, e a doação de presentes. Já na Páscoa, uma ação realizada dentro da Escola Estadual Professora Elza Saraiva Monteiro levou uma apresentação de teatro e dança para crianças, que também ganharam ovos de Páscoa.

Mudando o mundo

Para o CEO do Grupo GR Discovery, ao realizar essas ações, a companhia busca reduzir um ciclo de violência e marginalização. “Existem cerca de 130 000 empresas no Brasil. Se cada uma mudasse a vida de dez famílias, imagine o impacto que essa ação teria”, afirma Lucio.

Além de disponibilizar um valor mensal para projetos selecionados, a GR Together estimula os próprios colaboradores a participar. Os clientes da companhia também conseguem se cadastrar para atuar como voluntários. E, se quiserem fazer doações em dinheiro, podem adquirir produtos de uma linha de suvenires, com renda voltada para a iniciativa.

“Muitos investidores, nossos clientes, pedem para participar. Eles podem ir a campo, ajudar em algum projeto ou comprar uma linha de suvenires da GR, que nós desenvolvemos para vender a preço simbólico. Toda a renda é revertida para ações sociais”, explica Lucio. É assim que a GR Together atua para cumprir seu mote: “mudando o mundo com as próprias mãos”.