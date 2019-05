Preso desde 2016 em Curitiba, Eduardo Cunha deve ser transferido para o RJ

A Vara de Execuções Penais da Justiça fluminense aceitou o pedido de transferência do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB) para o Rio de Janeiro. O ex-deputado federal está preso desde 2016 no Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, no Paraná, por causa de investigações da Operação Lava Jato.

Agora, para cumprir pena em um presídio do Rio, Cunha depende de decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Curitiba. A VEJA funcionários do Tribunal de Justiça do Paraná disseram não ter informações oficiais sobre o pedido.

Em 2017, o ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão pela 13ª Vara Federal de Curitiba, sob a acusação de ter solicitado propina para exploração da Petrobras em um campo de petróleo na África e ter recebido o valor em uma conta na Suíça.

(com Agência Brasil)