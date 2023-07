Presidente da CPI do MST vai cobrar demissão de coordenador do MDA

O presidente da CPI do MST, deputado Luciano Zucco (Republicanos-RS), informou que vai cobrar do governo Lula o afastamento de José Valdir Misnerovics do cargo de coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Goiás. O deputado afirmou que vai pedir a convocação de Valdir para depor na CPI.

Conforme mostrou VEJA esta semana, Valdir foi condenado por organização criminosa e esbulho possessório, recorreu, mas não conseguiu se livrar desta segunda condenação. Em 2016, Misnerovicz ficou preso durante cinco meses. O petista foi acusado de agredir e torturar funcionários de uma fazenda na cidade de Santa Helena de Goiás. De acordo com depoimentos prestados na época, ele liderou um grupo do MST que invadiu a propriedade, ordenou que os donos abandonassem as terras, confiscou máquinas e ergueu uma barricada de pneus ameaçando atear fogo na sede.

“Um condenado por esbulho possessório comandando os rumos da reforma agrária no Estado de Goiás é como aquela história de colocar a raposa para cuidar do galinheiro”, disse Zucco, por intermédio de sua assessoria.

O parlamentar criticou o presidente da República pela nomeação no MDA. “O governo Lula precisa analisar o currículo e a ficha criminal das pessoas que estão sendo indicadas para cargos estratégicos na administração pública federal. O governo debocha e desrespeita o agronegócio brasileiro”, disse Zucco, por intermédio de sua assessoria.

