Prefeito de Osasco e primeira-drama têm boa evolução após queimaduras

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, apresentam boa evolução pouco mais de uma semana após serem atingidos por chamas ao acenderem uma fogueira em uma festa junina no evento Arraiá do Servidô, realizado na cidade no último dia 28 de junho.

Rogério postou uma foto em seu Instagram neste domingo 7, na primeira vez em que exibiu o rosto sem curativos desde então.

Segundo boletim médico do Hospital Antônio Giglio, onde os dois estão internados e sem previsão de alta, os pacientes não se queixam mais de dores e não há infecção local.

Os membros superiores são as áreas mais atingidas e ainda cobertas por curativos oclusivos, mas os ferimentos possuem bom aspecto. Aline Lins terá que fazer um enxerto de pele na mão.

Em entrevista para o Fantástico neste domingo, Rogério Lins declarou que manterá o evento no próximo ano, mas sem fogueira. As causas do incidente estão em investigação.