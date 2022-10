Por que apoiadores de Bolsonaro gostaram da compra do Twitter por Musk

Na madrugada da última sexta-feira 28 Elon Musk publicou o que já pode ser considerado uma mensagem icônica: “O pássaro está livre”. Agora dono da rede social Twitter, o bilionário passou meses reclamando da “liberdade de expressão” dentro do mecanismo da plataforma e, em um ato de revolta, esbanjando poder aquisitivo, ele decidiu comprar a gigante da internet em uma transição que foi concretizada na quinta-feira, 27. Desde então, diversas pessoas que tiveram contas “desbanidas” e esse foi o motivo de festa de parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), seja pela recuperação dos perfis ou pela liberdade de compartilhar notícias sem serem tachados por desinformação ou discurso de ódio, fator considerado “muito subjetivo” pelo empresário.

Ao contrário do que critica Elon Musk e usuários desse ambiente digital, os dados de transparência da plataforma mostram que o maior número de remoção de posts e exclusão de contas é por discurso de ódio ou disseminação de notícias falsas. No último ano, mais de 2 milhões de post foram removidos e mais de 200 mil contas foram banidas em virtude de forjar identidade ou disseminar fake news. E, para quem entra no Twitter, não demora a notar que a rede é conhecida por ser um reduto de desinformação, pela capilarização que as publicações conseguem alcançar, e antro de perfis falsos destinados à veiculação desses boatos.

Bolsonaro: When you bought Twitter, for many people here in Brazil, it was like a cry for independence. 🇧🇷🇺🇸 Compartilhem esse vídeo, é muito importante. pic.twitter.com/TTHmW4M9ND — Tradutor de Direita (@TradutordoBR) October 28, 2022

Elon Musk fazendo a limpa no Twitter. Imagine até o final do dia, Trump voltar a plataforma e como primeira postagem o homem desejando "boa sorte a Bolsonaro ". Ia ser épico. — 𝔐𝔬𝔞𝔦_𝔅𝔍𝔍 ★ 22 ★ (@Moai_BJJ) October 28, 2022

Já pensou a segunda-feira da esquerdalha: Bolsonaro reeleito, Elon Musk liberando o Twitter de geral que foi banido, Trump de volta ao Twitter, Nelipe Feto indo embora do Brasil, Neymar confirmando que vai na posse do presidente e o Senado pedindo impeachment do Xandão 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/QwtBigVSKG — Arno Maciel (@ArnoMaciel2) October 28, 2022