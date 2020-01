Polícia prende filha e namorada suspeitas de matar família em São Bernardo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na quinta-feira 30 a filha de um casal encontrado morto e carbonizado junto ao filho mais novo em um porta-malas de um carro na madrugada de terça-feira 28, em São Bernardo do Campo. Anaflávia Gonçalves, de 24 anos, e sua namorada, Carina Ramos, 31 anos, tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça da cidade da região do ABC paulista. As suspeitas foram detidas na noite de quarta-feira 29, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os empresários Romuyuki Gonçalves e Flaviana Guimarães, além do filho mais novo do casal, o estudante Juan Victor Gonçalves, de 16 anos, foram encontrados mortos dentro do porta-malas do carro da família, um Jeep Compass azul, na Estrada do Montanhão, zona rural de São Bernardo. Laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) indicou que a causa da morte dos três foi traumatismo encefálico, possivelmente provocado por pauladas na cabeça.

“A filha do casal foi ouvida exaustivamente no primeiro dia, juntamente com a sua companheira, e a questão que levantaram é que era um problema de pagamento de agiota, porém os investigadores percebiam algumas contradições nas versões apresentadas pelas duas”, contou o delegado Paul Henry Bozon Verduraz, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), em coletiva de imprensa, na quinta-feira 30.

Segundo o delegado, foi encontrado sangue na roupa da filha da vítima. Além disso, a casa da família foi roubada. “Em diligência na casa das vítimas verificou-se que o imóvel estava todo revirado, com alguns objetos subtraídos e manchas de sangue em alguns cômodos”, disse Verduraz.

“Ao todo, foram levados eletrodomésticos, joias, 8.000 reais em dinheiro, uma quantia em dólar e uma espingarda antiga que seria do avô da suspeita”, explicou o delegado Ronald Quene Justiniano Marques, assistente da Deic. O carro e a residência foram periciados pelo Instituto de Criminalística (IC).