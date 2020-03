Polícia prende 11 manifestantes em carreata contra quarentena em Belém

A polícia militar prendeu um grupo de onze pessoas em Belém, no Pará. Motivo: eles integravam uma carreata contrária à quarentena. Entre os detidos, uma mulher grávida. Eles foram levados à delegacia da Cremação por descumprir um decreto estadual que proíbe aglomerações durante o período de pandemia da Covid-19. Os organizadores e participantes da carreata podem responder pelos crimes de desobediência e infração de medida sanitária preventiva.

O Detran apreendeu o carro responsável por comandar a carreata. No caso, o veículo estava com licenciamento atrasado desde 2015 e com acúmulo de multas de 22. 000 reais. Havia também uma moto sem placa. A polícia distribuiu máscaras e luvas para os detidos entrarem na delegacia.

O domingo, 29, foi marcado por uma mudança de comportamento por parte da sociedade como um todo. Além das carreatas realizadas em diversas cidades do Brasil, o que se viu foi mais gente nas ruas. Na cidade de São Paulo, foi possível ver várias pessoas caminhando com roupas de academia em bairros como Jardins e Pinheiros. O mesmo aconteceu no Rio de Janeiro, com as orlas de Copacabana e Ipanema movimentadas.