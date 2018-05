Polícia identifica restos mortais de gêmeos em prédio que caiu em SP

Neste sábado 12, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) confirmou a identificação de mais duas vítimas do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo.

De acordo com a Polícia Técnico-Científica, são os restos mortais dos irmãos gêmeos Wendel e Werner, de 10 anos. Os corpos dos meninos foram achados na quarta-feira 9, no local do desabamento.

“O Núcleo de Biologia e Bioquímica do IC [Instituto de Criminalística] informa que o DNA recolhido dos remanescentes humanos de duas crianças encontrados na última quarta-feira 9 apresentou vínculo genético com o material fornecido pela família dos gêmeos”, diz nota da SSP.

A mãe deles, Selma Almeida da Silva, de 40 anos, ainda é procurada nos escombros.

Os bombeiros entraram no 12º dia de buscas neste sábado 12, mas o trabalho com as máquinas foi temporariamente paralisado para a retirada da água encontrada no segundo subsolo.

“O corpo de Bombeiros chegou na parte que representava o segundo subsolo do prédio e nesse local encontrados dois veículos extremamente destruídos, são partes dos veículos, carcaças que foram retiradas, porém ele está inundado, cheio de água”, disse o tenente.

“Nós vamos fazer a sucção dessa água para identificar e tentar localizar vítimas ou partes dos seres humanos que poderiam estar ali no momento do desabamento”, afirmou. De acordo com o tenente, as buscas devem ser encerradas até a próxima segunda-feira 14.