Polícia faz perícia em armas de PMs que estavam onde meninas foram mortas

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense apreendeu as armas de cinco policiais militares que estavam na região da comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias, onde duas meninas foram mortas durante um tiroteio na noite de sexta-feira. A Polícia Civil fará a perícia em cinco pistolas e cinco fuzis. Os PMs já prestaram depoimento. A corporação nega que os agentes tenham efetuado os disparos.

As primas Rebeca Beatriz, de 7 anos, e Emily Victoria, de 4, foram mortas na sexta-feira enquanto brincavam na porta de casa. Segundo testemunhas, Rebeca foi baleada no abdômen e Emilly levou um tiro na cabeça. A mesma bala atingiu as duas crianças. Neste sábado, elas foram enterradas lado a lado no cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias, sob forte comoção.