Polícia faz busca e apreensão contra filho de Betty Faria e Daniel Filho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez nesta sexta-feira, 20, uma operação para cumprir dois mandados de busca e apreensão, um deles contra o diretor de TV João de Faria Daniel, filho da atriz Betty Faria e do diretor Daniel Filho, no Leblon, Zona Sul da capital fluminense. O outro envolveu o empresário Leandro Martins de Almeida, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Foram apreendidos carro, relógios de luxo, computadores e celulares. Os dois são investigados pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles seriam comparsas, segundo suspeita da unidade especializada.

Em março deste ano, Daniel foi alvo da Operação Celebrate, promovida pelo mesmo departamento em investigação sobre crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro. Almeida é investigado pelos mesmos crimes. Ele e o irmão, Leonardo Martins Almeida, foram alvos da Operação Onzena, em setembro de 2018, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão também por agiotagem e lavagem de dinheiro. Na época foram apreendidos um helicóptero, carros importados, joias, um relógio, documentos e computadores.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.