Polícia faz apreensão recorde de LSD em Santos

O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) fez uma apreensão recorde de LSD (ácido lisérgico) na noite de quarta-feira, em Santos, no litoral paulista. Duas mil unidades de LSD, comprimidos de ecstasy e frascos de lança-perfume foram apreendidos com dois jovens de classe média alta. Segundo informações da polícia, a droga seria procedente da Holanda e, provavelmente, teria sido desembarcada pelo Porto de Santos.

A apreensão foi feita após uma denúncia anônima de que dois homens fariam uma transação com drogas nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia de Santos, junto às avenidas Dr. Cláudio Luís da Costa e Francisco Manoel. Chegando ao local, os policiais observaram os jovens em atitude suspeita, quando um motoboy chegou com uma caixa de entrega de lanches e lhes entregou uma sacola. Em uma revista no veículo dos dois rapazes, os policiais encontraram as drogas.

Identificados como Guilherme Villani, de 20 anos, e João Guilherme Machado Ribas, de 22, os dois foram presos em flagrante e levados para a sede do Denarc, na capital. A dupla vai responder por tráfico de drogas e deve ser encaminhada para um Centro de Detenção Provisória, em São Paulo.

(Com Agência Estado)