Polícia do DF prende filho de ex-BBB por homicídio

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) informou ter prendido neste domingo, por homicídio, Jefferson Gonçalves Nunes, filho de Elis Nair, que participou da edição 2017 do Big Brother Brasil, da Globo. Jefferson, que tem o apelido de Tatu, foi detido depois de matar a facadas o filho de um sargento, diante de um lava-jato em Brazlândia (DF). Procurada pela reportagem, a PM-DF confirma as informações publicadas em seu site e a identidade e filiação do suspeito.

De acordo com a polícia, em meio a uma briga, Tatu e o parceiro, Paulo, desferiram cinco golpes de uma peixeira de 20 cm na vítima, André Luiz, conhecido como Morcegão, que morreu no local. Os suspeitos se esconderam na Quadra 06 Setor Tradicional de Brazlândia e tentaram fugir ao notar a aproximação da PM, mas acabaram se entregando. Na delegacia, ambos confessaram o crime e Jefferson foi identificado como filho de Elis.

A ex-BBB, porém, usou suas redes sociais para dizer que não pôde confirmar a notícia. “Esse filho estava internado em uma clínica de reabilitação. Ele é viciado, e eu não recebi nenhuma ligação da clínica dizendo que ele teria fugido”, diz Elis em um dos vídeos postados no Twitter e na ferramenta Stories do Instagram, que disponibiliza imagens por 24 horas.

“Estou tentando contato com a clínica onde deixei ele internado, até agora eu não obtive sucesso. Ainda não tive a oportunidade de falar com autoridades”, diz ela em outro vídeo.

Procurada, Elis não foi encontrada pela reportagem para comentar o caso.