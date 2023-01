PGR denuncia Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou nesta quarta-feira, 25, uma denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli pelo porte ilegal de arma de fogo, além de constrangimento ilegal usando o equipamento.

A acusação é feita diante do episódio às vésperas do segundo turno de 2022, quando a política se desentendeu com um opositor em São Paulo e sacou a arma para intimidar o interlocutor. O pedido da PGR, enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, solicita que a parlamentar não possa mais ter acesso a arma de fogo e que ela seja condenada a 100 mil reais por danos morais coletivos.

Leia mais: PF cumpre mandados de busca contra Carla Zambelli em SP

No inicio deste ano, foram expedidos mandados de busca, assinados por Gilmar Mendes, a pedido da PGR de Augusto Aras, para apreender armas da deputada.

Carla Zambelli informa que a sua defesa será apresentada no prazo legal e que, no decorrer do processo, irá demonstrar “quem foi a vítima e o verdadeiro agressor nos eventos ocorridos”. A nota da assessoria da parlamentar defende que ela “somente sacou a arma pois foi dada voz de prisão à pessoa que injustamente lhe agredia e a ameaçava por diversas vezes”.