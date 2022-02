Petrobras multa empresa que pagou ‘mensalinho’ para José Dirceu

A Petrobras aplicou uma multa de 1,2 milhão de reais à Hope Recursos Humanos. A empresa foi investigada na Lava-Jato por pagar propinas ao PT em troca de contratos milionários. A multa, “por ato lesivo”, foi fixada com base no Manual Petrobras para Contratação (MPC). A estatal não informou os detalhes do processo administrativo.

Entre os personagens que foram acusados de receber suborno da empresa estão o ex-ministro José Dirceu e Renato de Souza Duque, ex-diretor da estatal. Ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, condenado e preso por corrupção, Dirceu até hoje continua como um dos caciques do PT. No caso da Hope, ele foi apontado como destinatário de um “mensalinho” de 96 mil reais entre 2004 e 2013. O petista teria recebido, ao longo desse tempo, mais de 11 milhões de reais em propina.

As punições à Hope têm como base a Lei que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Além da multa, a Petrobras aplicou sanções à Hope, que está impedida de participar de licitações e de celebrar contratos com a União. A empresa está em recuperação judicial.

Nem a Hope nem a Petrobras quiseram se manifestar.