Petrobras está na lista das vinte empresas mais poluidoras do mundo

A Petrobras foi listada entre as vinte empresas produtoras de petróleo, gás natural e carvão que mais contribuem para a poluição global. Um estudo do Climate Accountability Institute divulgado nesta quarta-feira, 9, aponta o grupo de grandes corporações que é responsável por mais de um terço de toda a emissão de gases causadores do efeito estufa desde 1965 até 2017.

O estudo revela que essas empresas produziram, em meio século, 480,16 bilhões de toneladas de dióxido de carbono liberados na atmosfera. Em uma comparação geral, o número representa 35% das emissões totais no mesmo período, que somam 1,35 trilhão de toneladas. Na lista das empresas analisadas pelo instituto, aparecem doze empresas estatais e oito privadas.

A companhia petrolífera saudita Saudi Aramco, maior empresa do ramo em número de reservas e produção, ocupa o primeiro lugar da lista — ela é responsável pela emissão de 59,26 bilhões de toneladas de dióxido de carbono no período analisado (4,38% do total). A americana Chevron e a russa Gazprom aparecem em seguida e respondem por 3,20% e 3,19% do total, respectivamente. A Petrobras está na 20ª colocação (0,64% do total).

A análise comandada por Richard Heede indica que o instituto escolheu 1965 como ponto inicial, “porque pesquisas recentes revelaram que em meados dos anos 60 o impacto climático dos combustíveis fósseis era de conhecimento de líderes mundiais e políticos”. O cálculo foi baseado na produção anual de combustíveis fósseis divulgada por cada empresa, levando em conta as emissões desde a extração até o uso final.

“Focamos em empresas de combustíveis fósseis que, em nossa opinião, produziram e comercializaram combustíveis de carbono para bilhões de consumidores, com o conhecimento de que seu uso poderia agravar a crise climática”, afirma Heede. Procurada por VEJA, a Petrobras não se posicionou sobre o resultado da pesquisa até a publicação desta reportagem.

Confira a lista abaixo:

1. Saudi Aramco (Saudi Arabia) — 59,26 bilhões de toneladas (4,38% do total)

2. Chevron (EUA) — 43,34 bilhões de toneladas (3,20% do total)

3. Gazprom (Russia) — 43,23 bilhões de toneladas (3,19% do total)

4. ExxonMobil (EUA) — 41,90 bilhões de toneladas (3,09% do total)

5. National Iranian Oil Co. (Irã) — 35,65 bilhões de toneladas (2,63% do total)

6. BP (Reino Unido) — 34,01 bilhões de toneladas (2,51% do total)

7. Royal Dutch Shell (Holanda) — 31,94 bilhões de toneladas (2,36% do total)

8. Coal India (Índia) — 23,12 bilhões de toneladas (1,71% do total)

9. Pemex (México) — 22,64 bilhões de toneladas (1,67% do total)

10. Petroleos de Venezuela — 15,74 bilhões de toneladas (1,16% do total)

11. PetroChina (China) — 15,63 bilhões de toneladas (1,15% do total)

12. Peabody Energy (EUA) — 15,38 bilhões de toneladas (1,14% do total)

13. ConocoPhilips (EUA) — 15,22 bilhões de toneladas (1,12% do total)

14. Abu Dhabi (Emirados Árabes) — 13,8 bilhões de toneladas (1,01% do total)

15. Kuwait Petroleum Corp. — 13,47 bilhões de toneladas (1% do total)

16. Iraque National Oil Co. — 12,59 bilhões de toneladas (0,93% do total)

17. Total SA (França) — 12,35 bilhões de toneladas (0,91% do total)

18. Sonatrach (Argélia) — 12,30 bilhões de toneladas (0,91% do total)

19. BHP Billiton (Austrália) — 9,80 bilhões de toneladas (0,72% do total)

20. Petrobras (Brasil) — 8,67 bilhões de toneladas (0,64% do total)