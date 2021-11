Pesquisa: 1 em 4 pessoas negras já evitou transporte por medo de racismo

Um novo levantamento realizado com usuários de transportes por aplicativo revelou que o medo de ser vítima de casos de racismo já fez com que 24% das pessoas que se autodeclaram pretas e pardas evitasse usar algum tipo de meio de transporte. Os meios mais evitados são ônibus, com 40%, vans, com 13%, e metrô, com 10%. A pesquisa integra o Guia da Comunidade 99, que visa combater a discriminação.

Entre os participantes do estudo, 54% afirmou acreditar que a sociedade é racista, embora somente 1,5% admita ser preconceituoso. A pesquisa levou em conta as respostas de 1 308 indivíduos de todo o país. Do total, 42% dos passageiros e 58% dos motoristas se declara negro.

Quase metade dos entrevistados disse já ter presenciado atos de racismo em ônibus, trens, vans ou metrôs, e um em cada cinco negros afirma já ter sido vítima de discriminação nesses locais. Já em estabelecimentos comerciais, 97% contou já ter visto ações preconceituosas.

Por outro lado, os carros por aplicativo estavam entre os meios citados como mais seguros quanto ao racismo. Mais da metade dos passageiros e motoristas pretos e pardos acredita que a educação sobre diversidade e o investimento em campanhas de conscientização são as melhores medidas para aplacar o racismo.