Perfis da TV Brasil retransmitem live de Janja, que vira alvo de críticas

Uma live com a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, retransmitida pelos perfis na internet da TV Brasil, um veículo público ligado à EBC (Empresa Brasil de Comunicação), gerou críticas nesta terça-feira, 7. Isso porque a TV Brasil é mantida com recursos públicos e Janja aproveitou a transmissão para enaltecer ações do governo de seu marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Janja anunciou no Twitter a transmissão do programa Papo de Respeito como sendo a primeira — o que indica que virão outras. A primeira-dama conversou na transmissão com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a apresentadora Luana Xavier. Durante uma hora, elas trataram de temas como violência contra a mulher e formas de denunciá-la.

Nas redes sociais, a iniciativa, feita na véspera do Dia Internacional das Mulheres, teve grande repercussão, boa parte negativa. “A EBC custava R$ 1 bi por ano, dava traço de audiência e empregava a companheirada. Bolsonaro chamou de TV Lula e prometeu privatizar (…) Volta Lula, EBC segue estatal, agora com a Janja apresentando”, alfinetou o MBL.

A TV Brasil, o veículo mais custoso da EBC, já foi alvo de inúmeras polêmicas desde sua criação. No ano passado, sob direção do governo de Jair Bolsonaro (PL), reportagem da revista VEJA mostrou que a programação da TV foi interrompida 177 vezes para veicular eventos ao vivo com o mandatário da vez, totalizando 7 292 minutos no ar (121 horas) de Bolsonaro no ar entre janeiro e outubro de 2021.