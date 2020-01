Presídio no Acre tem fuga em massa

Pelo menos 26 detentos fugiram da penitenciária Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco (AC), na madrugada desta segunda-feira, dia 20. As autoridades suspeitam que os presos sejam ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que têm expandido a sua influência no estado, que faz fronteira com Peru e Bolívia, dois países considerados produtores de cocaína.

A informação foi confirmada pelo Secretaria da Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre. Os presos teriam feito um buraco na parede de uma cela e, com uma teresa (corda feita de lençois) para escapar pela muralha.

O caso ocorre um dia depois da maior fuga já registrada na história do Paraguai na qual 76 presos saíram da penitenciária de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil. Boa parte dos fugitivos eram membros do PCC, que tem expandido os negócios do tráfico de drogas na região fronteiriça.