Pastor é preso em investigação sobre a morte do filho e do enteado

A Polícia Civil prendeu neste sábado o pastor Georgeval Alves Gonçalves, de 36 anos, em uma investigação que apura a morte de duas crianças em um incêndio ocorrido no último dia 21, em Linhares, no Espírito Santo.

Gonçalves é pai de Joaquim, de 3 anos, e padrasto de Kauã, de 6. Segundo o G1, o pastor disse que tentou salvar as crianças ao ouvir gritos, mas não conseguiu entrar no quarto. O incêndio atingiu apenas o cômodo onde estavam as vítimas. A mãe estava viajando com o filho mais novo do casal para participar de um congresso em Minas Gerais.

O mandado de prisão contra Gonçalves é de caráter temporário, com prazo de 30 dias, e foi requerido para preservar o bom andamento das investigações.

Equipes da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) e da Delegacia de Crimes Contra a Vida cumpriram a ordem de prisão contra Gonçalves nesta manhã, em um hotel onde ele estava hospedado em Linhares. O pastor foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana.