Passarela cai sobre caminhão na Avenida Brasil, no Rio

Uma passarela caiu sobre um caminhão que trafegava na Avenida Brasil, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira 24. O acidente aconteceu por volta das 14h20 na principal via de acesso à capital carioca. Uma das hipóteses para o acidente é que a caçamba do caminhão estava levantada e se chocou contra a estrutura da passarela.

O motorista do caminhão ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O Corpo de Bombeiros socorreu uma segunda vítima, que foi levada para um hospital.

Após o acidente, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio colocou o município em estágio de atenção. O trânsito na via expressa está totalmente interditado, causando congestionamento na região. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) trabalham desviando o trânsito na Avenida Brasil. No sentido centro, a opção é a Avenida Meriti. No fluxo oposto, as alternativas são a Rodovia Washington Luiz e a Linha Vermelha. O tráfego de caminhões na Linha Vermelha, normalmente proibido, foi liberado.