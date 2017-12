Acidente na Avenida Brasil deixa quatro mortos no Rio

Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente, na noite desta segunda (25), na pista lateral da Avenida Brasil, sentido centro da cidade. A ocorrência envolveu um caminhão-reboque e mais três veículos e aconteceu na altura de Cordovil, na Zona Norte.

O caminhão seguia em direção à Zona Oeste quando, próximo ao acesso à Avenida Washington Luiz – que liga o Rio a Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana do estado -, perdeu a direção, atravessou a pista e atropelou os outros veículos que vinham em direção contrária.

A colisão atingiu, além dos dois veículos que estavam no sentido contrário, o automóvel que estava sendo transportado pelo caminhão-reboque. Após a colisão, os veículos pegaram fogo e quatro pessoas morreram carbonizadas entre as ferragens. Duas pessoas com ferimentos graves foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte.

Uma mulher e uma criança estão entre os mortos. A operação de salvamento mobilizou policiais do Batalhão de Vias Expressas, da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, que se deslocaram imediatamente ao local. A pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro, foi totalmente bloqueada para que as equipes pudessem conter o fogo e realizar o resgate.

Técnicos da Polícia Civil estiveram no local para realizar uma perícia, mas as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Os veículos foram retirados do local e o trânsito está liberado na região.