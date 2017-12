Papai Noel é apedrejado no interior de SP após doces acabarem

Não terminou bem a visita de um Papai Noel a um bairro de Itatiba (75 km de São Paulo) no último domingo (10). O passeio foi interrompido depois que as balas acabaram e crianças começaram a atirar pedras no “bom velhinho” e na equipe que o ajudava. Apesar do ocorrido, os organizadores do evento anunciaram que pretendem voltar bairro Porto Seguro, onde foram hostilizados.

“Pessoal do Porto Seguro, sem ressentimentos, até o dia 25 de dezembro vamos tentar dar uma passada pela avenida principal, mas dependemos muito das doações de balas para conseguir, e vamos com fé e continuar com esta tradição”, escreveram os organizadores do evento em uma mensagem no Facebook.

Segundo um dos organizadores do evento, as coisas caminhavam bem até as crianças notarem que não havia mais balas. “Cerca de sete crianças de 9 a 12 começaram a seguir o caminhão e arremessar pedras”, contou. Outros três voluntários estavam presentes na apresentação domingo, mas ninguém saiu ferido.

Os passeios do Papai Noel Luizão com balas aos moradores da cidade acontecem desde 1953. Mas este ano, sofre com a escassez dos doces, tanto que a visita a outros dois bairros tiveram que ser adiadas. Os organizadores pedem que as doações de balas sejam feitas na rua Benjamin Constant, 225, no centro de Itatiba.

A prefeitura confirma que a cidade tem uma “forte tradição de Papais Noéis voluntários, que percorrem os bairros de forma independente, distribuindo balas, sem vínculos com a Administração Municipal”.