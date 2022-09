Paes anuncia ônibus grátis no Rio no dia da eleição

Eduardo Paes usou as redes sociais para informar que as linhas de ônibus e BRT – serviço de transporte expresso – não serão cobrados aos cidadãos do município do Rio de Janeiro no dia da eleição. O prefeito revelou que o decreto que prevê a gratuidade será divulgado na sexta-feira. Para embarcar nos ônibus, será preciso apresentar o título de eleitor.

A medida visa aumentar o comparecimento às urnas e atende a um anseio do PT. O partido teme que o alto grau de abstenção possa dificultar uma vitória no primeiro turno, na medida em que Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida entre a população mais pobre e a falta de transporte é um dos principais motivos para o não comparecimento. No fim de semana, Paes oficializou o apoio ao candidato petista