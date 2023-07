O recado de Janja ao Centrão

Diante do apetite do Centrão, agora direcionado para o Ministério do Desenvolvimento Social, a primeira-dama, Janja, se adiantou. Em um claro recado à pressão em torno da troca do ministro Wellington Dias, novo alvo da cobiça dos partidos em troca da governabilidade da gestão Lula, Janja esteve na manhã desta sexta-feira, 7, na sede do ministério, que chamou de “coração do governo”.

Ela afirmou, sua rede social, que participou de uma reunião “muito importante”, e que o foco das politicas públicas da pasta são a população mais pobre, a “prioridade do governo”. É o Desenvolvimento Social que cuida do Bolsa Família, menina dos olhos da gestão Lula.

Na noite desta quinta, 6, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, teve sua saída do cargo confirmada, depois de três meses de fritura e negociação com o Planalto, também por pressão do Centrão.

Veja a íntegra do texto de Janja:

“Eu estou aqui na MDS e esse é o coração do governo. O presidente Lula fala que a população mais pobre do Brasil é a prioridade desse governo. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social é que atende, as políticas públicas feitas para essa população são pensadas aqui. Acabamos de fazer uma reunião muito importante, eu aprendi muito aqui, tirei muitas dúvidas e eu quero contar para vocês que a gente tem muitos projetos muito legais vindo aí pela frente, o Brasil Sem Fome está chegando e a gente está muito feliz. O trabalho aqui está acontecendo e a realidade do Brasil está mudando a cada dia. Todos juntos pela união e reconstrução do Brasil.”

Continua após a publicidade

Siga