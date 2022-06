O que pensam os brasileiros sobre ação do governo no caso Bruno e Dom

Quase metade dos brasileiros acredita que o governo do presidente Jair Bolsonaro se empenhou menos do que deveria na investigação dos assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Esta é a principal conclusão da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 25, pelo jornal Folha de S.Paulo. O instituto ouviu 2,5 mil pessoas maiores de 16 anos em 181 municípios. Segundo o levantamento, 49% dos entrevistados consideram abaixo do necessário o esforço do Executivo federal para apurar as mortes.

Apenas 27% dos indivíduos ouvidos entendem que foi feito tudo o que poderia. Na opinião de 18%, o governo fez o que podia e 6% não souberam opinar. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Bruno e Dom foram assassinados a tiros no Vale do Javari, na Amazônia, quando se encaminhavam para um encontro com funcionários da Vigilância Indígena da área.

Foram presos os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa Oliveira e Jeferson da Silva Lima. Acredita-se que as mortes estejam relacionadas à pesca ilegal na região.

Desde que os dois foram dados como desaparecidos, no dia 5 de junho, o presidente Jair Bolsonaro fez manifestações culpando Bruno e Dom, chamando-os de aventureiros, e chegou a dizer que o jornalista britânico era malvisto na região.