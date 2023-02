O provável destino de Lula no Carnaval

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não decidiu onde passará o Carnaval. Convidado para dois camarotes – o do prefeitura do Rio de Janeiro, pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), e o Favela, organizado pelo líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Washington Quaquá.

Há mais de quatro dezenas de parlamentares confirmados para o espaço, onde cabem mil pessoas, no setor 9 da Marquês do Sapucaí, próximo ao recuo das baterias das Escolas de Samba. Lula, no entanto, está no momento inclinado a passar o período descansando em uma praia. A primeira-dama Janja, esperada como madrinha da Velha Guarda da Imperatriz, também ainda não bateu o martelo sobre o destino nos dias de folia.