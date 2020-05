O essencial não vai faltar: conheça a campanha liderada pelo IBP

Encarar a realidade é um desafio diário. Desde que a Covid-19 se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil, a pandemia trouxe muitas incertezas, medos e um futuro duvidoso para todos. Por aqui, grande parte da população enfrenta, além do risco iminente de contágio, outros problemas, como os relacionados à falta de leitos nos hospitais e uma enorme necessidade de ajuda financeira e sanitária.

Nesse cenário, outra questão ganha protagonismo, porque diversos setores não podem parar. Com isso, milhares de cidadãos se arriscam, diariamente, para ajudar a população brasileira. Entre os profissionais que não podem ficar em casa estão aqueles que trabalham com petróleo, gás e biocombustíveis. O setor, que ocupa o terceiro lugar no ranking das principais atividades econômicas do país, movimenta 52 000 empresas, gera cerca de 400 000 empregos e faz algo essencial: fornece energia aos brasileiros. Com foco nesse compromisso, segue abastecendo as ambulâncias e os caminhões para que as mercadorias cheguem aos mercados e para que se tenha gás para a população. Isso sem falar nos remédios e nos aparelhos dos hospitais.

Por isso, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), representante institucional do setor, e todas as empresas do segmento vêm trabalhando de maneira incessante para garantir a integridade e segurança das atividades operacionais e, assim, continuar prestando os serviços essenciais de suprimento de combustíveis, gás e insumos à população brasileira. Além disso, o instituto está à frente de diversas ações contra a propagação da pandemia e para a consolidação da estrutura de atendimento aos doentes. “A indústria de óleo e gás, representada pelo IBP, reforça seu compromisso social com diversas iniciativas importantes, num momento que exige a união entre iniciativa privada, poder público e outros agentes, numa escala sem precedentes”, afirmou Clarissa Lins, presidente do IBP.

Energia para superar

Mas, afinal, como o setor está contribuindo para a integridade de seus profissionais e de toda a população? Por meio de diversas ações humanitárias e de auxílio aos mais vulneráveis. Entre elas um vídeo emocionante ganha destaque. A campanha, intitulada “O essencial não vai faltar”, mostra a indústria de óleo e gás no centro de tudo que o Brasil está vivendo e reforça a importância de o setor continuar trabalhando para ajudar o país a passar por essa crise.

A campanha ainda traz depoimentos de trabalhadores em atividade, desde a exploração e produção até a distribuição de derivados de petróleo. Abaixo, todas as ações coordenadas pelo IBP.

Auxílio na construção de um hospital de campanha

O IBP – por meio das suas associadas Chevron, Ipiranga, Raízen, Repsol Sinopec Brasil e Shell – doou recursos para ajudar na construção de um hospital de campanha no Rio de Janeiro. O local contará com 200 leitos no total, sendo 100 para UTI e outros 100 para enfermaria, além de estrutura equipada para atendimentos e exames com foco em tomografia digital, radiologia convencional, ultrassom, ecocardiograma e laboratório de patologia clínica. Serão gerados 1 000 empregos diretos e indiretos. A construção e operação dessa nova unidade são lideradas pela Rede D’Or.

Apoio à Fiocruz no programa Unidos contra a Covid-19

O instituto também vai contribuir – por meio das suas associadas Galp e Total – com recursos financeiros para fortalecer o fundo emergencial que apoiará uma série de ações contra a pandemia. Entre elas a produção de testes moleculares e rápidos, a ampliação da capacidade de testagem de amostras e a realização de pesquisas relacionadas ao tratamento da enfermidade.

Pesquisas clínicas

O IBP também aderiu ao programa Ciência Idor contra a Covid, do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino. Por meio de suas três associadas – Equinor, SBM Offshore e Prumo –, foram investidos 2,5 milhões de reais em duas frentes. A primeira compreende as pesquisas clínicas para reconhecimento de fatores prognósticos e das terapias mais eficazes para combater o vírus e inclui o registro unificado dos dados dos pacientes internados em todos os hospitais da Rede D’Or. A outra frente é o Dados do Bem, um projeto de monitoramento epidemiológico que reúne tecnologia de mapeamento espacial e testagem para acompanhamento, em tempo real, da evolução da epidemia nos centros urbanos, de forma a auxiliar nos ajustes das políticas públicas de controle da epidemia.

Distribuição de máscaras e cestas básicas

Finalmente, por meio da Total e da Barra Energia, o IBP arrecadou 750 000 reais para apoiar a iniciativa do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), cuja meta é distribuir 30 000 cestas básicas e mais de 1 milhão de máscaras, adquiridas de fornecedores locais, a famílias em vulnerabilidade social de 16 municípios do Rio de Janeiro.

Comitê de Crise ajudará profissionais do ramo

Um Comitê de Crise foi organizado para compartilhar as melhores práticas entre as empresas e, assim, desenvolver procedimentos para reduzir os riscos em operações onshore e offshore nesse período de pandemia. Esse trabalho inclui o estabelecimento de processos para garantir a saúde de embarcados, boas práticas sanitárias e atividades seguras em plataformas.

Ação humanitária a todo vapor

O grupo – associado ao Comitê de Crise do IBP – que está em contato direto com o Ministério da Saúde identifica os itens prioritários para a ajuda sanitária, ao lado da demanda e de quem pode ajudar, seja por meio de doações e/ou convênios com hospitais e universidades federais, centros de pesquisa, entre outras entidades locais.

Assista ao vídeo manifesto da campanha “O essencial não vai faltar”